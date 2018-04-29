Баланс недели: Кабмин «камикадзе», падающая гривня, требующая помощи экономика

Ключевыми событиями минувшей недели стали формирование в Верховной Раде парламентской коалиции и утверждение нового состава Кабинета министров. Правительство возглавил Арсений Яценюк, определивший своими первоочередными задачами возобновление переговоров с Международным валютным фондом и принятие целого набора непопулярных решений – от сокращения субсидий и льгот до повышения тарифов на газ для населения, что неизбежно приведет к повышению цен на коммунальные услуги. «Я, вероятно, стану самым непопулярным премьером в истории Украины», - заявлял Яценюк в кулуарах Верховной Рады.

При этом в отношении министров он также не выбирал выражений. Яценюк назвал их «камикадзе». И в первую очередь это относилось к представителям экономического блока – министру экономразвития и торговли Павлу Шеремете, президенту Киевской школы экономики, министру финансов Александру Шлапаку, ранее уже занимавшему ключевые посты в Минэкономики, Нацбанке и Госказначействе, министру энергетики и угольной промышленности Юрию Продану, который был на этом посту в Кабмине Юлии Тимошенко. Яценюк не исключил, что министрам доведется пожертвовать личным рейтингом и политической карьерой, если того потребует ситуация. А ситуация потребует…

Начали с главного

Ключевой финансовой сложностью минувшей недели стало дальнейшее падение курса национальной валюты. В день назначения нового Кабмина - в четверг - гривня била один «межбансковский» рекорд за другим, преодолев отметку 11,2 грн за доллар. Значительные «высоты» брала и доходность украинских еврооблигаций. В частности, бумаги со сроком погашения в июне 2014 года торговались с доходностью 35,83%. Одновременно десятилетние бонды, со сроком погашения в 2023 году, торговались с доходностью выше 10%, хотя при выпуске показатель составлял в среднем 7,5%.

Успокоить рынок попытались и новый министр финансов Александр Шлапак, и глава Нацбанка Степан Кубив, и лично премьер Арсений Яценюк. «Мы понимаем, что сегодня рефинансирование банков будет означать давление на валютный рынок. И это даст возможность валютным спекулянтам играть на межбанке. Но этот период времени пройдет», - уверял Яценюк.

«Мы усилили и будем пресекать действия нарушителей валютного законодательства. Я хочу предупредить всех глав правлений банков - проинформировать собственников своих банков, с которыми будут проведены индивидуальные встречи, что спекуляции, нарушения законодательства, нарушения нормативов Национального банка Украины будут пресекаться», - подчеркнул Кубив.

Посылы главы НБУ с делом не разошлись: в пятницу Нацбанк временно отстранил 8 банков от операций на межбанковском валютном рынке по подозрению в спекуляциях. И в тот же день НБУ выдал постановление о временном ограничении снятия валютных вкладов в эквиваленте на сумму более 15 тыс. грн в сутки. Снятие гривневых депозитов регулятор ограничивать не стал, объяснив свое решение достаточной банковской ликвидностью. «Снимайте хоть миллион, хоть два», - успокоил Кубив.

Банкиры меры НБУ восприняли спокойно и с пониманием. Более того, некоторые спрогнозировали, что уже в ближайшей перспективе курс установится на отметке порядка 10 грн за доллар. «На сегодняшний день курс завышен. И банки, и спекулянты действительно его завысили на каких-то панических ожиданиях», - отметил глава правления «Ощадбанка» Сергей Подрезов.

Засучив рукава

Курс гривни, понятно, не единственная проблема. Официальная статистика, опубликованная на минувшей неделе, свидетельствует: при падении промпроизводства в январе на 5% зарплаты в реальном секторе за этот же период сократились в среднем на 13%, а зарплатные долги остались на уровне начала года - 807,9 млн грн. А погашать их попросту нечем.

И не только долги. Пенсионный фонд в минувший вторник завершил финансирование пенсионных выплат за февраль, пустив на эти цели более 21 млрд грн. Средства изыскивались во всех возможных источниках. Что будет с мартовскими пенсиями – вопрос. Новоназначенный министр социальной политики Людмила Денисова на первом заседании правительства в четверг заявила, что с мартовскими выплатами, видимо, начнутся проблемы, поскольку, по ее информации, недобор средств в Пенсионный фонд уже составил порядка 8 млрд грн. «Сейчас будем искать средства, чтобы выплачивать пенсии. В государстве их сейчас просто нет», - сказала Денисова.

Это косвенно подтвердил и премьер-министр. Яценюк, выступая в парламенте, заявил, что золотовалютные резервы Национального банка сократились до 15 млрд долл., а остатки на едином счете Государственной казначейской службы - до 4,3 млн грн. Для сравнения: в январе 2014 года на едином счете Госказначейства было 4,721 млрд грн, а резервы на 1 февраля составляли 17,805 млрд долл.

Возможности скрытые и открытые

Большие надежды Кабмин возлагает на помощь Международного валютного фонда. Интерес взаимен: не успел министр финансов Александр Шлапак сообщить о том, что в МВФ отправлено официальное заявление о желании возобновить диалог, как директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард уже одобрила приезд миссии в Киев.

Специалисты МВФ прибудут через несколько дней. Однако на первых порах, по словам Лагард, они займутся преимущественно оценкой текущей ситуации, и любые разговоры о суммах возможных кредитов «лишены смысла» и «абсолютно преждевременны».

В Украине это понимают. В частности, комментируя ход будущих переговоров, Шлапак отмечал: «Это будет новая программа. Будем просить в объеме минимум 15 млрд долл. Но пока о сумме и сроках говорить рано».

В украинских реалиях позитивен уже сам факт общения с серьезным кредитором и стремление выполнить условия финансирования. «Когда рассказывают о том, что Фонд пришел и что-то потребовал – это пропаганда. Так же как пропаганда то, что Фонд советует что-то неправильно», - отметил в комментарии УНИАН экономист Игорь Бураковский, указывая на то, что реформы от МВФ нужны Украине.

Какими должны быть реформы известно давно. Как отметил руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен, главная реформа должна состояться в нефтегазовом секторе. «Необходимо устранить тарифную сетку на природный газ, которая тянула за собой коррупционный шлейф», - сказал эксперт.

В правительстве с этим согласны. Сразу после назначения глава Минэнергоугля Продан, а потом и глава правительства Яценюк, не исключили повышения тарифов на газ для населения. «Да, это - повышение тарифов, это касается субсидий, это касается социальных программ», - сказал Яценюк, заодно подтвердив грядущий болезненный секвестр бюджета.

Впрочем, пилюлю тут же подсластили в Минэкономразвития. Глава ведомства Павел Шеремета назвал своей первоочередной задачей борьбу с коррупцией, которая по масштабам «одна из самых больших в мире». И это подтвердили в Федерации работодателей Украины. Там подсчитали: ежегодно украинские предприниматели тратят на взятки чиновникам до 160 млрд грн, что составляет едва ли не половину доходной части бюджета страны. Причем наиболее коррумпированные сферы – госзакупки, возмещение НДС, оформление таможенных процедур и АПК, в особенности аграрный экспорт.

Как сообщил заместитель главы совета Федерации работодателей Украины (ФРУ) Дмитрий Олейник, представленные цифры – только начало большого анализа. «Мы готовы помогать новому правительству наводить порядок. У нас нет больше желания платить взятки, - отмечал Олейник. – Если новый Кабмин, новые правоохранительные органы и работодатели объединят усилия, то все средства, которые уходили на взятки и откаты, либо пойдут в бюджет в качестве налогов, либо останутся бизнесу как ресурс развития, как инвестиционная составляющая. Экономика Украины очень быстро ощутит позитив от результатов такой работы».

Пока до позитива, увы, далеко. «Я не обещаю улучшения ни сегодня, ни завтра», - заявил Яценюк, открывая первое заседание нового Кабинета министров.

С этим трудно спорить. На лицо не просто экономический упадок - крах, спровоцированный как фактическим 20-летним застоем, так и глубоко трагическими событиями последних дней. Но на календаре весна. И вся надежда на то, что «весна прийде, весна вгамує».

Олеся Сафронова (УНИАН)