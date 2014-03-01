Кабмин сегодня примет постановление о жесткой экономии бюджетных средств

Кабинет министров намерен сегодня принять постановление относительно жесткой экономии бюджетных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время заседания правительства.

«Сегодня в повестке дня заседания Кабинета министров ряд проектов постановлений, которые требуют неотложного принятия. В первую очередь это постановление относительно жесткой экономии бюджетных средств и введения самого жесткого режима относительно расходования средств государственного и местных бюджетов, и прозрачности при выполнении госбюджета», - подчеркнул Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, Яценюк 27 февраля на первом заседании Кабмина поручил в новом правительстве ввести самую жесткую систему контроля бюджетных расходов.

«Никаких государственных машин, никаких государственных льгот и привилегий, никакого расходования бюджетных средств на содержание министров», - отметил Яценюк.

«Платить за различные льготы и капризы чиновника государственный бюджет не будет. Самая жесткая экономия бюджетных средств», - подчеркнул премьер-министр.