Убыток Банка Кипра за год снизился на 7,7%

Убыток Банка Кипра, находящегося в процессе реструктуризации, составил по итогам 2013 года 2,04 млрд евро. Об этом говорится в финансовом отчете крупнейшей на острове кредитной организации, сообщает ИТАР-ТАСС.

Как следует из документа, убытки банка постепенно сокращаются. За 2012 год они составили 2,21 млрд евро. В четвертом квартале прошлого года убыток составил 93 млн евро, тогда как в третьем квартале - 142 млн евро.

Это дало основание главному исполнительному директору кредитной организации Джону Хурикану заявить журналистам, что банк "демонстрирует стабилизацию в том, что касается активов и резервов". "Прогресс в деятельности организации в течение последних нескольких месяцев материализовался в приведенных цифрах", - подчеркнул он.

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Банк Кипра оказался в центре финансового кризиса год назад, после того как ему потребовалась помощь извне в связи с огромными потерями, которые он понес из-за решения ЕС о массированном списании гособлигаций Греции. Правительство Кипра в марте 2013 года вынуждено было согласиться с требованиями ЕС и МВФ, обещавших выделить кредит в размере 10 млрд евро, о проведении "стрижки" незастрахованных депозитов в Банке Кипра и ныне уже прекратившем существование Кипрском народном банке.