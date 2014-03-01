Украина может получить первые средства от МВФ не раньше апреля

Первые кредитные транши, которые Международный валютный фонд может предоставить Украине в рамках новой программы «stand-by», зайдут в Украину не раньше апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в кулуарах Кабинета министров Украины министр финансов Александр Шлапак.

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«Средства, при самом удачном сценарии, - на раньше апреля», - сказал Шлапак.

Он также подтвердил, что Украина намерена запросить 15 млрд долл. на стандартный срок – около 2,5 лет. «Будем просить 15 млрд, а сроки – там стандартно – порядка на 2,5 года», - сказал Шлапак.

Как сообщалось, ранее новоназначенный министр финансов Шлапак заявлял, что миссия МВФ, сотрудничество с которым определено как приоритет работы новоназначенного правительства под руководством Арсения Яценюка, может приехать в Украину уже на следующей неделе.

Положительный сигнал от кредиторов, по мнению Шлапака, должен стабилизировать ситуацию на валютном рынке Украины.

МВФ подтвердил приезд технической миссии уже в ближайшие дни.