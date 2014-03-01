Правительство ликвидировало Миндоходов

14:23, 01 марта 2014
Финансы
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Кабинет министров Украины принял решение ликвидировать Министерство доходов и сборов Украины, подчинив образованные на базе министерства государственную налоговую и таможенные службы Министерству финансов Украины. 

Налоговая и таможенная службы будут подчинены Минфину / news.nikcity.com

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил министр финансов Украины Александр Шлапак. 

«Правительство приняло довольно мудрое решение… По сегодняшний день не ликвидированы налоговая служба и таможня. И потому нам было проще приостановить ликвидационную процедуру по этим двум подразделениям, ликвидировав собственно министерство», - сказал Шлапак. 

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Министр отметил, что фактически Кабмин вернул к жизни налоговую и таможню, которые уже имели свои уставы, положения о работе и штатное расписание. 

«Как только разберемся с руководством этим структур, сможем сформатировать две структуры», - сказал министр. «Обе структуры будут подчинены Минфину», - добавил он.

При этом Шлапак не уточнил кандидатуры, которые рассматривались на должности глав двух ведомств, отметив лишь, что на переходной период должность главы налоговой службы предлагалась бывшему заместитель министра доходов и сборов Украины Андрею Игнатову. Но тот отказался. 

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Справка УНИАН. 26 февраля Рада Майдана огласила свой перечень кандидатур на должности министров, которые будут проголосованы в парламенте 27 февраля. Вместе с тем, должность министра доходов и сборов Украины до последнего оставалась вакантной.

Тогда же народный депутат Украины Сергей Мищенко предложил Верховной Раде при формировании нового состава Кабинета министров принять постановление о реорганизации органов доходов и сборов и ликвидации Министерства доходов и сборов с последующим созданием на его основе Государственной налоговой и Государственной таможенной служб. Постановление было одобрено парламентом.

В четверг, 27 февраля, министр финансов Украины Александр Шлапак отмечал, что налоговая и таможенные службы могут быть переподчинены Министерству финансов, при этом функция администрирования единого социального взноса может остаться в ведении Госналогслужбы. 

Министерство доходов и сборов Украины было создано по Указу Президента Украины Виктора Януковича в декабре 2012 года. Министром доходов и сборов был тогда же назначен бывший глава Государственной налоговой службы Украины Александр Клименко.

В состав Миндоходов вошли Государственная налоговая служба, Государственная таможенная служба, а также налоговая милиция. Кроме того, Миндоходов была передана функция администрирования единого социального взноса, которую вплоть до октября 2013 году выполняли органы Пенсионного фонда Украины.

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