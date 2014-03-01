Банкир считает, что девальвация гривни уже состоялась

Девальвация гривни уже состоялась, и дальнейшая скупка валюты выгодна только спекулянтам, в то время как простые люди теряют, прокомментировала УНИАН председатель совета директоров «Дельта Банка» Елена Попова.

«Все самое непопулярное, что могло случиться с курсом национальной валюты, уже произошло. А именно, Нацбанк перешел к политике гибкого курса, на которой настаивал МВФ. Девальвация гривни также уже состоялась», - сказал Попова.

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По словам банкира, в этом есть безусловный позитив, в том числе сохранение валютных резервов, стимулирование роста экспорта, рост ВВП, новые рабочие места, приток валюты, и, как итог, стабилизация курса и укрепление национальной валюты.

Попова напомнила, что панические настроения на финансовом рынке и девальвация - это уже не первый случай в нашей стране. «Наверняка все помнят 2004 и 2008 годы. Опыт этих кризисов показывает, что ажиотажно бросаться на скупку валюты в пиковые моменты людям не имеет смысла. Паникеры теряют дважды. Во-первых, теряют накопленные проценты, во-вторых, панический спрос рождает неадекватные курсы, на которых зарабатывают только спекулянты, а простые люди теряют», - добавила она.

Напомним, что по оценкам главы правления «Ощадбанка» Сергея Подрезова, на сегодняшний день вследствие действий спекулянтов курс доллара уже завышен, и его справедливая стоимость ниже 10 грн.

«На сегодня у меня есть отложенный спрос импортеров, которым нужна валюта, но они не готовы покупать доллар по такой цене, свыше 10, говорят, давайте подождем», - сказал он.

По мнению банкира, ограничения Нацбанка по выдаче валютных средств, действующие с 28 февраля, снизят валютный курс.

Банкиры прогнозируют, что ситуация на рынке стабилизируется в ближайшее время и подчеркивают, что банковская система в состоянии выполнить свои обязательства перед клиентами. По мнению банкиров, наиболее надежным способом сохранения средств был и остается банковский депозит в национальной валюте, доходность которого с лихвой перекрывает инфляционные и валютные риски. В настоящее время банки предлагают клиентам восстановить потерянные проценты при возврате досрочно снятого вклада.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк с 28 февраля дня установил ряд ограничений на валютном рынке. В частности, регулятор дал банкам право в случае досрочного снятия средств с валютных счетов возвращать их в гривне по курсу банка на день проведения такой операции, а также обязал банки ограничить выдачу средств с валютных счетов через кассы и банкоматы до 15 тыс. грн на клиента в сутки, исходя из официального курса НБУ.

Напомним, что глава Нацбанка Степан Кубив пообещал поддерживать банки, которые работают в законодательном поле, поскольку у регулятора есть достаточно инструментария для обеспечения выполнения обязательств перед клиентами банков. По словам главы НБУ, банковская система на сегодняшний день является здоровой, а вкладчики защищены Фондом гарантирования.