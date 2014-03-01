Кабмин установил жесткую экономию государственных средств

Соответствующее постановление «Об экономии государственных средств и недопущения потерь бюджета» Правительство приняло на заседании 1 марта, сообщается на сайте Кабмина.

Согласно решению Кабинета Министров, в частности, вводится запрет на приобретение форменной одежды, автотранспорта, мобильных телефонов, ноутбуков, проведение ремонтов, осуществление затрат на обслуживание мобильных телефонов, оплату чартерных рейсов.

Без специального разрешения Правительства запрещается создавать новые учреждения, увеличивать численность работников, заполнять вакантные должности, выдавать однократные денежные вознаграждения госслужащим за добросовестный непрерывный труд, удешевлять стоимость питания для работников. При этом устанавливается ограничение на осуществление командировок за границу, использования бюджетных средств для проведения праздничных мероприятий и т.п.

Читайте такжеБаланс недели: Кабмин «камикадзе», падающая гривня, требующая помощи экономикаОдновременно предусматривается проведение инвентаризации государственных резиденций, государственных дач, домов отдыха, оздоровительных учреждений, которые находятся на балансе органов государственной власти и других государственных органов, государственных предприятий. По результатам этого Фонд государственного имущества должен внести предложения по их дальнейшему использованию.

Также постановление устанавливает ограничения по количеству заместителей руководителей органов исполнительной власти. Отмечается, что министр будет иметь не более четырех заместителей, председатели областных, Киевской и Севастопольской городских госадминистраций - не более трех заместителей, а председатели районных, районных в городах Киеве и Севастополе государственных администраций - не более двух.

С целью эффективного использования страховых взносов государственных социальных фондов Кабинет Министров ограничил расходы на организацию работы фондов, в том числе организационно-управленческие расходы, капитальные вложения, расходы на информатизацию.

Кроме того, ряду центральных органов исполнительной власти Правительство поручило принять меры по недопущению потерь бюджета. В частности, это касается прекращения деятельности конвертационных центров и «налоговых ям», остановки схем обращения спирта без налогообложения, усиления контроля за оборотом гуманитарной помощи, ареста средств, перечисленных из Украины с уклонением от налогообложения или полученных преступным путем и т.д.

Также органам местного самоуправления и субъектам управления объектами государственной собственности рекомендовано принять меры по экономному и рациональному использованию государственных средств.