Греция предложила ЕС оказать Украине финпомощь

Такую инициативу глава греческого МИД озвучил после прошедшей в воскресенье в Киеве встречи со спикером Верховной Рады, назначенным временно исполняющим обязанности президента Александром Турчиновым и исполняющим обязанности министра иностранных дел Андреем Дещицей, сообщает ИТАР-ТАСС.

По мнению Венизелоса, "самая острая проблема, которая существует сейчас, - это экономический кризис". "Мы готовы передать предложения о том, как международное сообщество может помочь Украине с участием Международного валютного фонда, но не ограничиваясь только МВФ, - сказал глава МИД Греции. - Мое собственное предложение заключается в том, что нужно обязательно провести международную конференцию по этому вопросу, чтобы немедленно разработать схему (для оказания такой помощи - прим. ИТАР-ТАСС). Конечно, Греция готова предоставить из-за опыта преодоления кризиса, который мы переживаем, свое ноу-хау Украине".

Читайте такжеКличко рассказал, какому именно правительству ЕС может предоставить финпомощь

"Встреча, которая у меня была с временным президентом Украины и одновременно с министром иностранных дел, дала возможность лучше понять ситуацию и дать им сигнал, как от Греции, так и от Евросоюза, - сказал Венизелос. - Как страна, председательствующая в ЕС, Греция поддерживает территориальную целостность, независимость, суверенитет и существующие границы Украины, потому что мы проводим принципиальную внешнюю политику, которая основывается на соблюдении международного права".

"Мы хотим, чтобы была обеспечена стабильность и безопасность для всех граждан. Мы хотим, чтобы переходное правительство включало все политические силы и все регионы страны", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Читайте такжеГарантом выполнения Соглашения об урегулировании кризиса в Украине является народ - Томбинский

Эвангелос Венизелос отметил, что "украино-российские отношения имеют решающее значение не только для региона, но и для всей европейской и мировой стабильности". "Ко всему нужно относиться с выдержкой, хладнокровием, в контексте международного права и существующих договорных документов, связывающих Украину с Россией и с международным сообществом".