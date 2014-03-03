Рубль обвалился до исторического минимума к доллару и евро

Российский рубль вышел на исторические минимумы к доллару и евро, бивалютная корзина превысила верхнюю планку плавающего коридора (42,20 руб.).

По данным Московской биржи, курс доллара уже вырос на 61 коп. — до 36,50 руб. (поднимался с утра до исторического максимума в 37 руб.), курс евро вырос на 92 коп. — до 50,30 руб. (поднимался с утра до исторического максимума в 51,2 руб.), передает «Газета.Ru».