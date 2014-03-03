Рубль обвалился до исторического минимума к доллару и евро
09:20, 03 марта 2014Финансы
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Обвал российского рубля не прекращается
Рубль продолжает бить рекорды падения
Российский рубль вышел на исторические минимумы к доллару и евро, бивалютная корзина превысила верхнюю планку плавающего коридора (42,20 руб.).
По данным Московской биржи, курс доллара уже вырос на 61 коп. — до 36,50 руб. (поднимался с утра до исторического максимума в 37 руб.), курс евро вырос на 92 коп. — до 50,30 руб. (поднимался с утра до исторического максимума в 51,2 руб.), передает «Газета.Ru».
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