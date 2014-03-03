Кабмин сократил на 1,5 тыс. количество служебных машин

Об этом говорится в постановлении, принятом 1 марта на заседании правительства, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

В общей сложности планируется уменьшить количество автомобилей, которые используются органами государственной власти, на более чем 1,5 тыс. единиц по всей территории Украины. Так, в центральных органах исполнительной власти их численность уменьшится на 1 тыс. 132 единицы, то есть на 33,8%. В местных государственных администрациях количество автомобилей сократится на 373 единицы (на 15%).

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Высвобожденный автотранспорт будет реализован в течение месяца на открытых торгах под общественным контролем в соответствии с действующим законодательством, отметили в Кабмине.

«Реализация этого постановления Кабинета министров Украины будет способствовать экономии бюджетных средств на содержание органов исполнительной власти и поступлению дополнительных доходов государственного бюджета», - отмечается в сообщении.