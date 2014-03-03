Действия Путина угрожают экономике России дальнейшим торможением - СМИ

В субботу президент России Владимир Путин обратился в Совет Федерации за разрешением ввести российские войска в Украину. Сенаторы единогласно проголосовали за использование армии. Окончательное решение — за президентом, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Путин не советовался с финансово-экономическим блоком правительства перед обращением в Совфед, говорят два сотрудника аппарата правительства. Совещаний на эту тему не было и пока не планируется, нет и оценок рисков для российской экономики, сказал один из собеседников «Ведомостей». Другой источник утверждает, что Путин консультировался с премьером Дмитрием Медведевым.

Финансовый рынок потрясет примерно неделю, с него будет убегать спекулятивный капитал, считает Дмитрий Белоусов из ЦМАКП, снизятся индексы на фондовом рынке, в меньшей степени ситуация скажется на курсе рубля. Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин считает, что негативный эффект от решения Совфеда будет не очень серьезным, все ждут развития событий.

Опрошенные «Ведомостями» федеральные чиновники комментировали ситуацию неохотно. «Что комментировать? Очевидно, дальнейшая эскалация конфликта (в Украине) и ввод войск только ухудшат непростую ситуацию в (российской) экономике», — констатирует сотрудник финансово-экономического блока.

Нужно рассматривать два сценария, считает другой федеральный чиновник: первый — мы обозначили свою позицию, но дальше не вмешиваемся, второй — война. «Если не будет прямого конфликта, то ситуация разрулится. Идти же на конфликт с НАТО — другая история, которая ничем хорошим не закончится. Это все понимают», — говорит собеседник «Ведомостей».

В 2013 г. рост российской экономики составил 1,3% ВВП, план был 3,6%. Сократились инвестиции, продолжился отток капитала, рост промышленного производства составил всего 0,3%. Меры правительства по ускорению роста пока не работают.