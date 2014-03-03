На едином счете Госказначейства на конец февраля оставалось 3,59 млрд грн

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на конец февраля 2014 года составил 3,590 млрд грн, что на 1,131 млрд грн или на 23,96% меньше, чем на конец января 2014 года, сообщается на сайте Госказначейства.

По информации Госказначейства, по сравнению с началом года остаток средств на едином счете Госказначейства вырос в 2,06 раза, а в годовом выражении, по сравнению с январем 2013 года, - на 817,113 млн грн, или на 17,31%.

Напомним, что премьер-министр Украины Арсений Яценюк, выступая в Верховной Раде, заявлял, что остатки на едином счете Государственной казначейской службы снизились до 4,3 млн грн, не уточняя дату этой статистики.

Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины в январе 2014 года по сравнению с декабрем 2013 года вырос в 2,7 раза - до 4,721 млрд грн.

В течение 2013 года остаток средств на едином счете Госказначейства дважды обновил исторический минимум за последние 10 лет, на начало января и ноября снизившись до 458 и 410 млн грн, соответственно.

По информации Госказначейства, объем средств на едином казначейском счете постоянно изменяется. Рост происходит во время поступления налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты, снижение - во время пиковых нагрузок по расходам.