Банки возобновляют работу отделений в Крыму

В частности, об этом УНИАН сообщила пресс-служба одного из крупнейших банков – UniCredit Bank.

«UniCredit Bank сообщает, что, начиная с 3 марта, все отделения банка в АР Крым работают в обычном режиме. Напомним, что из-за обострения ситуации в АР Крым правление банка приняло решение о временном закрытии отделений UniCredit Bank в Симферополе и переводе других отделений банка в Крыму на сокращенный график работы», - говорится в сообщении банка.

Как сообщал УНИАН, здания Совмина и Верховной Рады Крыма рано утром 27 февраля захватили неизвестные. Прокуратура открыла уголовное производство по статье «теракт».

Позже 27 февраля парламент Крыма на внеочередной сессии при участии незначительного количества депутатов отправил в отставку Совмин Анатолия Могилева и назначил новым премьером АРК лидера партии «Русское единство» Сергея Аксенова.

1 марта исполняющий обязанности Президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов издал указ о незаконности избрания Аксенова председателем Совета министров Автономной Республики Крым.