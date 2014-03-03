Доллар установился на отметке 10,50 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 9,6000/-, к 12:00 цены ушли вверх 10,2000/10,5000, сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2634/-, к 12:00 цены ушли вверх 0,2879/0,3071. В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 36.4445 (+0.3120).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3775/77, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 13,2240/-, к 12:00 цены ушли вверх 14,4605/15,4290.