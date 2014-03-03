Центробанк РФ для защиты рубля повысил ключевую ставку до 7%

Банк России с 11.00 МСК 3 марта временно повысил ключевую ставку до 7,0 процентов с 5,5 процента годовых, сообщил ЦБР в понедельник по итогам внепланового заседания совета директоров, передает Reuters.

"Решение направлено на предотвращение возникновения рисков для инфляции и финансовой стабильности, связанных с наблюдаемым в последнее время повышенным уровнем волатильности на финансовых рынках", - сообщил ЦБР.

После публикации решения ЦБР рубль, который в понедельник утром достиг абсолютных минимуммов к доллару и евро, показал кратковременную коррекцию.

"В ожидании того, что из-за ситуации на Украине давление на рубль возрастет, ЦБ пытается защитить рубль. В зависимости от того, будет ли эффект, ЦБ может ввести и количественные ограничения по валютным свопам", - говорит аналитик ВТБ Капитал Владимир Колычев.

Но быстрого эффекта для стабилизации рубля не получится - остановить спекулятивную атаку сейчас тяжело, добавляет он, полагая, что ставки на таком уровне останутся несколько месяцев.