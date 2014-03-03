Два банка Курченко признали неплатежеспособными

Национальный банк Украины в пятницу, 28 февраля, принял постановление «Об отнесении ПАО «РЕАЛ БАНК» и ПАО «БРОКБИЗНЕСБАНК» к категории неплатежеспособных». Фонд гарантирования вкладов ввел в банках временную администрацию.

Об этом сообщает Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Временная администрация в ПАО «РЕАЛ БАНК» и «БРОКБИЗНЕСБАНК» введена сроком на 3 месяца с 03.03.2014 по 02.06.2014.

Уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц на осуществление временной администрации в «БРОКБИЗНЕСБАНК» назначен ведущий профессионал по вопросам урегулирования неплатежеспособности банков отдела внедрения процедуры временной администрации и ликвидации департамента урегулирования неплатежеспособности банков Фонда гарантирования вкладов физических лиц Куреной Александр Викторович.

Уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц на осуществление временной администрации в ПАО «РЕАЛ БАНК» назначен ведущий юрисконсульт отдела сопровождения вывода неплатежеспособных банков с рынка департамента урегулирования неплатежеспособности банков Фонда гарантирования вкладов физических лиц Кадыров Владислав Владимирович.