Временная администрация в СК "Оранта" будет работать еще три месяца

Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг продлила работу временной администрации в страховой компании “Оранта” на 3 месяца, сообщается на сайте комиссии.

Согласно сообщению, соответствующие изменения в распоряжение комиссии №4431 от 5 декабря 2013 года были приняты на заседании 27 февраля в связи с необходимостью продления сроков полномочий временного администратора.

«Назначить временную администрацию общества до 05.06.2014», - говорится в распоряжении.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг 5 декабря 2013 года отстранила руководство страховой компании «Оранта» от управления финансовым учреждением и назначила в нее временную администрацию до 5 марта 2014 года

Справка УНИАН. СК «Оранта» была основана в 1921 году. До 1993 года компания носила название «Укргосстрах».

Компания является членом Лиги страховых организаций Украины, Украинской федерации страхования, Моторного (транспортного) страхового бюро Украины, Ядерного страхового пула и других профессиональных объединений.

Основными владельцами компании являются "БТА Банк" Казахстан (35,1700%), кипрские компании Backwood Holding Limited (13,7400%) и Geswood Holdings Limited (11,2800%).