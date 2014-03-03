Завтра Рада рассмотрит соглашения с ЕС о предоставлении Украине 610 млн евро

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер «Свободы» Олег Тягнибок сообщил на брифинге после Согласительного совета.

“Завтра мы рассмотрим ратификацию соглашения с Евросоюзом, которое должно было быть ратифицированная еще раньше, во времена правительства Януковича. Слава Богу, что удалось тогда придержать и не ратифицировать это соглашение. Теперь это даст возможность нам дополнительно в бюджет получить 610 млн евро”, - сказал Тягнибок.

Кроме того, он отметил, что завтра парламент может рассмотреть вопрос о лишении льгот чиновников, в частности судей.

Также Тягнибок не исключил, что завтра ВР может рассмотреть вопрос об освобождении с должности и назначении судей.

“Мы получили на протяжении последнего времени огромное количество заявлений судей, которые хотят уволиться со своих должностей или выйти на пенсии. Следовательно, вопрос назначения судей, а также вопрос увольнения судей, не исключено, завтра тоже будет рассматриваться”, - сказал лидер «Свободы».

Он также отметил, что парламент работает круглосуточно, а депутатам дано указание не покидать Киев, чтобы была возможность собраться в случае необходимости на заседание в любой момент.