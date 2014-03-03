Украина завтра начнет переговоры с миссией МВФ

Украина начнет переговоры с миссией Международного валютного фонда (МВФ) во вторник, 4 марта 2014 года, и планирует принять какие-либо решения в течение 4-5 дней.

«Мы начнем переговоры уже завтра. Сейчас техническая группа подготовки завершает всю необходимую работу. Планируем провести переговоры и принять какие-либо решения в течение 4-5 дней», - сказал журналистам 3 марта министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета.

Читайте такжеПереговоры с ЕС и МВФ станут первоочередными для нового правительства - Яценюк

Как ранее сообщал УНИАН, по мнению Министерства финансов, первые кредитные транши, которые Международный валютный фонд может предоставить Украине в рамках новой программы stand-by, зайдут в Украину не раньше апреля.

Читайте такжеУкраина может получить первые средства от МВФ не раньше апреля

