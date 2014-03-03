Яценюк заявляет, что Кабмин выполнит все требования МВФ

Правительство Украины готово выполнить все условия и требования для возобновления кредитования экономики страны со стороны Международного валютного фонда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе заседания Европейской бизнес-ассоциации заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Я провел разговор с госпожой Лагард (Кристин Лагард – директор-распорядитель МВФ – УНИАН). Не хочу раскрывать всех деталей, но могу заявить, что правительство выполнит все требования МВФ», - сказал он.

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По словам премьер-министра, возобновление кредитования и проведение реформ в экономике – это главная задача правительства. «Это правительство выполнит все требования МВФ. Далее иметь экономику, которая живет на кредиты, будет катастрофой, поэтому нам придется провести самые жесткие реформы, - отметил Яценюк. – Мы понимаем, что нужно возобновить кредитование».

Ранее министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета сообщил, что переговоры с МВФ Украина начнет во вторник, 4 марта.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк накануне своего назначения заявлял, что возобновление переговоров с Европейским Союзом и Международным валютным фондом в части получения финансовой помощи будет одной из ключевых и первоочередных задач в работе нового правительства.

В ответ Международный валютный фонд подтвердил заинтересованность украинских властей в сотрудничестве с Фондом и высказал намерение в ближайшее время направить миссию в Украину. По словам руководства МВФ, это будет техническая миссия, которая оценит ситуацию в стране.