Кабмин намерен осуществить секвестр бюджета на 65-80 млрд грн

Кабинет министров Украины рассматривает возможность секвестра бюджета и сокращения доходной части в объеме 65-80 млрд грн, заявил в ходе заседания Европейской бизнес-ассоциации премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Этот бюджет был сформирован на нереальных показателях доходов. Поэтому, по моим предварительным оценкам, речь может идти о сокращении госбюджета на 65-80 мдрд грн. Это катастрофические цифры», - сказал он.

По словам Яценюка, проект бюджета на 2014 год формировался на нереальных показателях, и потому пересмотр общей макроэкономической картины также станет одним из вопросов для переговоров с Международным валютным фондом. «С МВФ мы должны отработать макроэкономическую картину», - сказал премьер.

При этом он отметил, что сейчас важно восстановить работу государственных налоговой и таможенной служб, что, в свою очередь, должно послужить развитию экономики. «Если они стабилизируют ситуацию, то в третьем-четвертом квартале наши макроэкономические показатели улучшатся», - подчеркнул глава правительства.

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