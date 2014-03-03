Доллар на межбанке остался на уровне 10,50 грн

Сегодня к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины ценовые уровни по доллару-гривне достигли значений 9,9000/10,5000, сообщает финансовая компания ИнтерБизнесКонсалтинг.

К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне установились на уровне 13,6295/14,4595.

Рублевый рынок закрылся на уровне 0,2658/0,2877. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 36,5425 (+0.4100).

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На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3755/1,3790.