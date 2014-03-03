Билл Гейтс снова возглавил рейтинг миллиардеров по версии Forbes

Основатель Microsoft Билл Гейтс вновь занял первое место в рейтинге богатейших людей мире по версии журнала Forbes. Его состояние за год увеличилось на $9 млрд и достигло $76 млрд, сообщает Вести.Экономика.

Богатство мексиканского телекоммуникационного магната Карлоса Слима, который на протяжении последних четырех лет занимал первую строчку в рейтинге, уменьшилось на $1 млрд до $72 млрд.

Почетное третье место сохранил за собой 77-летний акционер компании Inditex (владеет брендом Zara) Амансио Ортега. Его состояние увеличилось на $7 млрд, достигнув $64 млрд.

Четвертое место по-прежнему принадлежит известному инвестору Уоррену Баффетту с $58,2 млрд. Замыкает пятерку богатейших людей в мире основатель и генеральный директор Oracle Ларри Эллисон. Его состояние в 2013 г. увеличилось на $5 млрд до $48 млрд.

Во второй половине десятки богатейших людей разместились американские промышленные магнаты братья Чарльз и Дэвид Кохи. На рекордные $11,5 млрд увеличилось состояние владельца международной игорной сети Las Vegas Sands Шелдона Адельсона. Наследники империи Walmart Кристи и Джим Уолтоны замыкают топ-10 миллиардеров.

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