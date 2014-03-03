День противостояния с Украиной обошелся России в $55 млрд
Общие потери суммарной капитализации российских компаний составили 2 триллиона рублей.
Общие потери суммарной капитализации российских компаний составили 2 триллиона рублей.
Об этом свидетельствуют торги на фондовом и товарном рынке, сообщает «Экономическая правда».
"Это на 500 млрд больше, чем цена Олимпиады", - пишут российские пользователи Twitter.
Как известно, Центральный банк России повысил базовую процентную ставку в понедельник на 1,5 процентного пункта - до 7 %, после того, как рубль упал до рекордно низкого уровня.
Центробанк заявил, что его решение является ответом на всплеск волатильности на финансовых рынках. Индекс российской фондовой биржи РТС упал на 10,5%.
Рубль, упавший почти на 10 % в этом году по отношению к доллару, снизился в понедельник до 50 рублей за евро. Падение ниже 36,4 к доллару США также стало рекордом.
Цены на сырьевые товары выросли до самого высокого уровня почти за шесть месяцев, поскольку противостояние в Украине усилило страхи, что поставки энергоносителей и сельскохозяйственной продукции могут быть нарушены.