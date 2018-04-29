«План Маршалла»: кто и как поможет Украине выйти из кризиса

Экономика Украины, переживающая тяжелейший кризис, усугубленный российской военной интервенцией в Крыму, как и в целом позицией Кремля в отношении нового украинского руководства, требует незамедлительной финансовой помощи. Прошлая власть оставила казну пустой, золотовалютные резервы упали до минимума с 2004 года, производственная сфера стагнирует. На повестке дня «газовый» вопрос – Москва уже заявила о вероятности аннулирования скидки на «голубое топливо», не исключая при этом и торговые санкции. Только в прошлом году торговая война, объявленная Таможенным союзом, стоила Украине 3,5 млрд долларов. Таким образом, потери бюджета будут только расти. А денег нет не то что на погашение внешних обязательств, а даже на выплату пенсий и соцпособий, на покрытие текущих расходов. Минфин оценивает объем необходимого «спасательного круга» в 35 млрд долларов в течение 2014-2015 годов и призывает провести международную конференцию доноров. Но – это перспектива, а в ближайшее время нужна поддержка хотя бы в 15 млрд долларов.

Основная ставка делается на главного кредитора Украины – Международный валютный фонд, помощь которого является своего рода лакмусом для инвесторов. Киев начнет переговоры с миссией Фонда 4 марта, принять какие-либо решения планируется в течение 4-5 дней. Премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что правительство готово выполнить все условия и требования для возобновления кредитования со стороны МВФ.

«Я провел разговор с госпожой Лагард (директор-распорядитель МВФ – УНИАН). Не хочу раскрывать всех деталей, но могу заявить, что правительство выполнит все требования МВФ», - сказал Яценюк.

Среди условий Фонда – секвестр бюджета (уже рассматривается возможность урезания его статей и сокращения доходной части в объеме 65-80 млрд грн), непопулярное среди населения повышение цен на газ, но Яценюк уже не раз отмечал, что другого выхода, чем выполнение рекомендаций МВФ, из создавшегося положения у Украины нет.

Между тем, сам Фонд не видит в нынешней экономической ситуации в Украине причин для паники. «Мы не видим ничего такого, чтобы беспокоило настолько, что могло бы стать причиной для паники», - отметила глава МВФ Кристин Лагард. Она назвала «лишенным смысла» и «абсолютно преждевременным» оглашение данных о суммах необходимой Украине помощи до того, как в страну прибудет миссия МВФ: «Надеемся, что власть воздержится от предоставления разных данных, которые не имеют смысла до того момента, пока не будут тщательным образом проверены».

Такие проверки могут затянуться во времени. По мнению Министерства финансов, первые кредитные транши, которые МВФ может предоставить Украине в рамках новой программы stand-by, зайдут в нашу страну не ранее апреля. Хотя, возможно и более оперативное выделение средств.

Александр Паращий, руководитель аналитического департамента Concorde Capital, считает, что если с МВФ быстро договорятся - только плюс, а 15 млрд долларов вполне достаточно для того, чтобы безболезненно пройти 2014 год.

«Думаю, что финансовая поддержка от МВФ будет сравнительно оперативной. У МВФ есть негативный опыт сотрудничества с украинскими властями - и именно этим, наверное, объясняется осторожная риторика со стороны Фонда. Нужно понимать, что полноценное банкротство государства никому невыгодно, поэтому мы ожидаем от нового правительства и миссии МВФ быстрых и слаженных действий, которые будут способствовать своевременному выделению финансовой помощи Украине. Ожидаем, что первый транш, от ЕС или МВФ, возможен в течение месяца», - сказал эксперт.

Но есть и другие предложения по выведению Украины из кризиса. Миллиардер Джордж Сорос предложил Евросоюзу организовать срочный план помощи нашей стране по аналогии с планом США по поддержке европейских стран после Второй мировой войны, известным как «план Маршалла». Он предполагает выделение кредитов европейскими коммерческими банками украинским компаниям в обмен на доли в самих компаниях или участие в их прибыли.

Сорос также подчеркнул, что Украина обладает «высококачественным человеческим капиталом», а также диверсифицированной экономикой. Это делает ее чрезвычайно привлекательной целью для иностранных инвестиций. По его мнению, как ЕС, так и Украина могли бы открыть свои рынки друг для друга. Евросоюз помог бы украинским компаниям интегрироваться в мировой рынок.

Руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен считает, что помощь МВФ и есть «план Маршалла». «Ключевой вопрос - программа МВФ. От нее нужно отталкиваться, все остальное вторично. Помощь МВФ, по сути, уже и есть «планом Маршалла» для Украины. Если украинское правительство будет получать средства в обмен на какие-то активы, при этом не проводя необходимых реформ, то ничем не будет отличаться от предыдущего правительства, это - замкнутый круг», - подчеркнул эксперт.

С мира "по нитке"

Помимо предоставления помощи по линии МВФ, сейчас Запад активно рассматривает и другие каналы финансирования украинской экономики. О выделении средств уже заявили ЕС и США. Америка готова предоставить кредитные гарантии на 1 млрд долл., ЕС рассматривает возможность выделить порядка 1 млрд евро и выступает за проведение международной конференции на эту тему. В частности, Эвангелос Венизелос - министр иностранных дел Греции, которая сейчас председательствует в ЕС, заявил: «Мы готовы передать предложения о том, как международное сообщество может помочь Украине с участием Международного валютного фонда, но не ограничиваясь только МВФ. Мое собственное предложение заключается в том, что нужно обязательно провести международную конференцию по этому вопросу, чтобы немедленно разработать схему (для оказания такой помощи)».

О готовности выделить средства заявили и министры финансов стран «Большой семерки»: «Мы объединены обязательством обеспечить сильную финансовую поддержку Украине. В частности, мы считаем, что Международный валютный фонд остается лучшим подготовленным учреждением, чтобы помочь Украине решить свои неотложные экономические вызовы через политические консультации и финансирование, сосредоточенное на необходимых реформах».

Не осталась равнодушной и Великобритания, она выделит 10 млн фунтов стерлингов срочной технической помощи. Об этом заявил министр иностранных дел страны Уильям Хейг. Для урегулирования этого вопроса он прибудет в Киев.

Кроме того, 4 марта парламент рассмотрит вопрос ратификации соглашения с Евросоюзом о предоставлении нашей стране 610 млн евро. Эта поддержка обсуждалась еще с прошлой властью, но отказ от евроинтеграции команды Януковича не давал возможности ею воспользоваться. Теперь вопрос будет решен положительно.

Александр Печерицын, главный экономист финансовых рынков «Креди Агриколь Банка», считает, что любая помощь, пусть даже незначительная, очень важна, она может быть предоставлена как в виде прямых кредитов, так и целевых - под различные программы, в том числе содействия иностранным инвестициям. «Все зависит от процедур, которые применяются Западом. Но сам факт выделения помощи в течение ближайших недель успокоит панические настроения на рынке. Если бы это случилось, то было бы очень хорошо», - сказал эксперт.

Еще один вариант выжить

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что наша страна должна добиваться списания 50% государственных долгов. «Сегодня Украина имеет уникальный шанс выйти к кредиторам с просьбой о списании от 50 до 85 процентов ее государственных долгов», - сказал он, добавив, что общая сумма государственного долга Украины составляет 65 миллиардов долларов.

«Это был бы очень сильный ход, - убежден экономист, - поскольку сейчас в мировом информационном пространстве тема Украины доминирует, мы имеем полное право просить об отмене большей части наших долгов», - поясняет он.

По словам Новака, Парижский клуб кредиторов за годы своего существования (с 1956 года) заключил 440 соглашений о списании долгов с различными странами – должниками. К примеру, Польше в 1991 году было списано 50% долгов - для облегчения перехода страны к рыночной экономике, Греции в прошлом году было списано 85% долга в связи с тяжелой экономической ситуацией. Экономист убежден, что добиться этого - абсолютно реально и такое решение приведет к кардинальному оздоровлению государственных финансов.

Но самое главное - рассрочить задолженность по обязательствам можно путем объявления технического дефолта, который, как видим, имеет и положительные стороны. Именно сейчас у правительства есть редкий шанс воспользоваться отношением Запада и не только рассрочить долг, но и списать его часть, что значительно облегчит выход из кризиса.

Нана Черная (УНИАН)