США готовят законопроект о выдаче Украине кредита на $1 млрд

Председатель комитета по иностранным отношениям Сената США Роберт Менендез заявляет, что его комитет готовит двухпартийную инициативу законодательного акта, которая имеет целью предоставить Украине кредитные гарантии на сумму самое малое в 1 млрд долларов в поддержку экономики.

Как сообщает Радио Свобода, законопроект также будет предусматривать техническую помощь Украине на поддержку проведения выборов, борьбу с коррупцией и укрепление гражданского общества, сказал сенатор.

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С заявлением о возможности предоставления Украине заемных гарантий США на 1 млрд долларов, а также некоторой прямой помощи выступал в конце февраля государственный секретарь США Джон Керри.

3 марта с призывом к Конгрессу предоставить Украине пакет помощи выступил Президент США Барак Обама.