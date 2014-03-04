США готовят законопроект о выдаче Украине кредита на $1 млрд
Законопроект также будет предусматривать техническую помощь Украине на поддержку проведения выборов, борьбу с коррупцией и укрепление гражданского общества.
Председатель комитета по иностранным отношениям Сената США Роберт Менендез заявляет, что его комитет готовит двухпартийную инициативу законодательного акта, которая имеет целью предоставить Украине кредитные гарантии на сумму самое малое в 1 млрд долларов в поддержку экономики.
Как сообщает Радио Свобода, законопроект также будет предусматривать техническую помощь Украине на поддержку проведения выборов, борьбу с коррупцией и укрепление гражданского общества, сказал сенатор.
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С заявлением о возможности предоставления Украине заемных гарантий США на 1 млрд долларов, а также некоторой прямой помощи выступал в конце февраля государственный секретарь США Джон Керри.
3 марта с призывом к Конгрессу предоставить Украине пакет помощи выступил Президент США Барак Обама.