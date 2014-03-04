Цена золота достигла максимума за последние полгода
09:08, 04 марта 2014Финансы
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Золото дорожает на фоне ситуации вокруг Украины
Цена золота достигла максимума за последние полгода / icz.com.ua
Цена золота по итогам торгов понедельника, 3 марта, достигла максимума за последние полгода на фоне ситуации в Украине.
К закрытию торговой сессии апрельский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подорожал на 28,7 доллара, или на 2,2%, - до 1350,30 доллара за тройскую унцию, передает ПРАЙМ.
Эксперты отмечают, что золото имеет серьезный потенциал для роста, его стоимость может подняться до 1360 долларов за унцию.
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