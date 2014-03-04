Украина в ближайшие дни может получить от МВФ $3 млрд - СМИ

Украина рассчитывает получить первый транш кредита от МВФ в размере $ 3 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, передает ТСН.

По его словам, Украина может получить финансовую помощь в ближайшие 10-40 дней.

Как сообщал УНИАН, Украина сегодня, 4 марта, начнет переговоры с миссией Международного валютного фонда (МВФ) и планирует принять какие-либо решения в течение 4-5 дней.

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«Мы начнем переговоры уже завтра. Сейчас техническая группа подготовки завершает всю необходимую работу. Планируем провести переговоры и принять какие-либо решения в течение 4-5 дней», - сказал журналистам 3 марта министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета.