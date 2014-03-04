Миссия МВФ начала работу в Украине

Сегодня в Киеве начала работу миссия Международного валютного фонда под руководством Николая Георгиева, говорится в комментарии главы представительства МВФ в Киеве Жерома Ваше, текстом которого располагает УНИАН.

«4 марта начинает свою работу миссия МВФ, которая прибыла в Украину по просьбе руководства страны. Цель миссии - сбор информации для оценки текущей экономической ситуации и обсуждение реформ в сфере экономической политики, что могло быть стать основой программы поддержи экономики Украины со стороны МВФ», - говорится в заявлении.

Как отмечается, к работе миссии присоединится директор Европейского департамента МВФ Реза Могадам.

«Миссия планирует завершить работу 14 марта», - подчеркнули в представительстве Фонда.

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Как сообщал УНИАН, правительство Украины обратилось в МВФ с предложением возобновить диалог в конце февраля – сразу же после утверждения нового состава Кабинета министров. Предположительный размер финансовой помощи, которую Украина рассчитывает получить, составляет порядка 15 млрд долл. в течение 2,5 лет.

Как подчеркивал министр финансов Украины Александр Шлапак, при удачном ходе переговорного процесса, первый транш средств Украина могла бы получить уже в начале апреля. В то же время, объем такого транша является предметом переговоров, равно как и общая сумма возможной финансовой помощи, которая будет предоставлена в рамках выполнения новой программы сотрудничества stand-by.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк уже заявил, что Украина готова выполнить все условия Фонда, включая непопулярные меры по увеличению тарифов на газ и политики гибкого курсообразования.