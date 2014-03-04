Доллар на межбанке поднялся до 11 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – до 10,0000/11,0000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Котировки по евро-гривне ушли вверх – до 13,7550/15,1325.

Цены на российскую валюту поднялись до 0,2756/0,3032.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились до 1,3754/56 (понедельник - 1,3775/77).

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Как сообщал УНИАН, в понедельник, 3 марта, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке ценовые уровни по доллару-гривне достигли значений 9,9000/10,5000.

К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне установились на уровне 13,6295/14,4595.

Рублевый рынок закрылся на уровне 0,2658/0,2877.