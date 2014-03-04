ВР ратифицировала Меморандум с ЕС о предоставлении Украине 610 миллионов евро

Верховная Рада приняла Закон Украины “О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Европейским Союзом как кредитором и Кредитного соглашения между Украиной как заемщиком, Национальным банком Украины как агентом заемщика и Европейским Союзом как кредитором относительно предоставления Украине макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме до 610 млн евро”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 280 народных депутатов из 349 зарегистрированных в сессионном зале.

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В финансово-экономическом обосновании к проекту закона отмечается, что по результатам переговоров между Украинской и ЕС был подписан соответствующий меморандум о взаимопонимании и кредитное соглашение.

Меморандумом определены предпосылки выделения средств, в частности общие условия - удовлетворительное проведение мероприятий по реализации будущих договоренностей, достигнутых между Украиной и МВФ, а также позитивные результаты оценки ЕС успехов по проведению структурных реформ. Кредитное соглашение будет определять технические особенности предоставления заемных средств.

Указанными договорами определено, что макрофинансовая помощь может быть предоставлена Украине четырьмя траншами в сумме 100, 10, 250 и 250 млн евро соответственно. При этом второй и третий транш может быть перечислено одновременно. Период между предоставлением первого, второго-третьего и четвертого траншей составляет не менее 3 месяцев. Срок погашения кредита - не более 15 лет. Процентная ставка заимствования будет известна только в момент выхода Европейской комиссии, который имеет наивысший кредитный рейтинг (ААА), на внешний рынок заимствований для получения средств, которые будут перечисляться Украине по той же кредитной ставке. При этом Украиной должно быть профинансировано операционные расходы на предоставление кредитных ресурсов Европейской комиссией.

Учитывая положения статьи 16 Бюджетного кодекса Украины, согласно которой государственные заимствования осуществляются в пределах, определенных законом о государственном бюджете Украины с соблюдением предельного объема государственного долга, кредитные средства макрофинансовой помощи, будут привлекаться Украиной, и расходы на их обслуживание и погашение, будут предусматриваться в государственном бюджете Украины. Поэтому кредитные ресурсы макрофинансовой помощи ЕС будут отображаться в положениях Закона Украины “О Государственном бюджете на 2014 год”.

В обосновании говорится, что непосредственные и детальные условия финансирования, которые наилучшим образом отвечают потребностям Украины, будут определяться совместно Украинской и Европейской Сторонами по результатам консультаций. После таких консультаций Украинская Сторона будет направлять запрос на предоставление транша по установленной форме, определяя основные условия, включая сумму транша, минимальную чистую сумму выборки, срок до погашения, максимальную процентную ставку, а также тип процентной ставки (фиксированная или плавающая). Поэтому в настоящее время подробная информация относительно расходов государственного бюджета на обслуживание будущего долга перед Европейской комиссией не может быть предоставлена.

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Первый транш помощи будет выделен после ратификации Верховной Радой Меморандума о взаимопонимании и Кредитного соглашения при условии получения Украиной выплат в рамках договоренностей, достигнутых с Международным валютным фондом.

Последующие транши будут выделяться по результатам выполнения правительством Украины определенных в Меморандуме критериев в сферах: 1) управление государственными финансами; 2) торговли; 3) энергетики, а также реализации налоговой политики и политики в финансовом секторе.