Дефицит платежного баланса Украины в январе составил $1,9 млрд

Сводный платежный баланс Украины в январе 2014 года сведен с дефицитом в 1,9 млрд долл. США за счет оттока средств по финансовому счету, сообщается на сайте Национального банка Украины.

«В январе 2014 дефицит сводного платежного баланса составил 1,9 млрд долл. США (в январе 2013 года - профицит 397 млн долл. США), основной причиной чего был отток средств по финансовому счету», - говорится в сообщении.

По данным НБУ, дефицит текущего счета составил 137 млн долл., что практически соответствует уровню января 2013 года (115 млн долл.). В то же время, стоимостные объемы экспорта и импорта товаров в январе были самыми низкими за последние три года.

В годовом измерении экспорт товаров сократился на 11,7% - до 4,5 млрд долл. Сокращение произошло за счет снижения экспорта химической продукции на 45,5%, продукции машиностроения на 30%, продовольственных товаров на 13,1%, металлургической продукции на 2,7%.

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Импорт товаров в годовом измерении снизился на 9,1% - до 5,1 млрд долл. Сокращение произошло за счет сокращения энергетического импорта на 18,2%, продукции машиностроения - на 22,5%, Одновременно вырос импорт химической продукции на 3,9% из-за роста спроса на фармацевтическую продукцию.

Дефицит финансового и капитального счета в январе 2014 года составил 1,8 млрд долл., что обусловлено нестабильной ситуацией в стране и связанным с этим повышением девальвационных ожиданий. Чистые поступления по прямым иностранным инвестициям были почти нулевыми, в то время как реальный сектор осуществлял погашения по долгосрочным кредитам, а также усилился отток наличности вне банков. Дефицит по этим статьям частично компенсировали краткосрочные привлечения частного сектора.

Положительное сальдо по кредитам и облигациям в 680 млн долл. обеспечивалось краткосрочными привлечениями банковского сектора, преимущественно по кредитам овернайт, сальдо по которым составило 827 млн долл. Дефицит по операциям с долгосрочными инструментами частного сектора составил 406 млн долл., в то время как rollover (продление кредитов - УНИАН) частного сектора в январе был самым низким за последние два года и составил 65%.

Из-за повышения девальвационных ожиданий прирост наличной валюты вне банков в январе 2014 года вырос до 710 млн долл., в то время как в январе 2013 года этот показатель составлял 57 млн долл.

На 1 февраля 2014 года объем международных резервов составлял 17,8 млрд долл., что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение двух месяцев.

Как сообщал УНИАН, сводный платежный баланс Украины в 2013 году сведен с профицитом в 2,021 млрд долл., в то время как за 2012 год платежный баланс был сведен с дефицитом 4,175 млрд долл.

Положительное сальдо платежного баланса обусловлено привлечением внешних займов, в то время как дефицит текущего счета за 2013 год достиг 16,1 млрд долл., что на 1,8 млрд долл. превышает показатель за 2012 год.

По оценкам НБУ, чистый приток прямых иностранных инвестиций в 2013 году сократился в 2 раза по сравнению с 2012 годом и составил 3,3 млрд долл.