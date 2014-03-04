Кубив разрешил банкирам свободный доступ в Нацбанк

Глава Национального банка Украины Степан Кубив с 4 марта разрешил руководителям банков свободный доступ в Нацбанк, сообщается на сайте регулятора.

«С сегодня, 4 марта, для руководителей всех банков страны будет введен свободный доступ в Национальный банк Украины. Такое решение принял председатель Национального банка Украины Степан Кубов по итогам совещания, которое состоялось в субботу, 1 марта, с руководителями малых и средних банков страны», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, участие в мероприятии приняли более 100 финансистов.

В ходе встречи глава НБУ сообщил о необходимости реформирования банковской системы и работы над стратегией развития банковского сектора.

Кубив также сообщил о том, что теперь Нацбанк будет вести прозрачную и открытую политику в отношении банков на паритетных началах, а практика встреч со всеми группами банков, независимо от их размера, будет системной и постоянной.

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Как сообщал УНИАН, 24 февраля Верховная Рада уволила Игоря Соркина, занимавшего пост главы НБУ чуть больше года, и назначила на эту должность народного депутата от «Батькивщины», замглавы парламентского комитета по финансам и банковской деятельности Степана Кубива. Банкиры, в том числе крупнейший инвестор Украины - Европейский банк реконструкции и развития, оценили это назначение позитивно, отмечая профессиональные качества Степана Кубива и его порядочность.

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