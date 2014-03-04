Доллар на межбанке резко упал до 9,58 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 10,0000/11,0000, к 12:00 цены упали до 9,3800/9,5800, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 13,7550/15,1325, к 12:00 цены ушли вниз до 12,8995/13,1785.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2756/0,3032, к 12:00 цены снизились до 0,2586/0,2642. В России курс доллар-рубль понизился и к 12:00 установился на уровне 36.3320 (-0.0475).

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На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3754/56, изменяясь в достаточно узком коридоре.