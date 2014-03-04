МВФ может утвердить кредитную программу на 15-18 млрд долл. - эксперт

Новая кредитная программа Международного валютного фонда может составить 15-18 млрд долл., и с учетом неблагоприятной ситуации в украинской экономике фонд может утвердить новую программу в течение нескольких недель, полагает главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

«Мы считаем, что новая программа МВФ может составить 15-18 млрд долл., при этом еще 5-7 млрд долл. могут предоставить другие кредиторы», - сказала Белан.

Эксперт полагает, что с учетом крайне неблагоприятной ситуации в украинской экономике и острой необходимости в существенном объеме внешнего финансирования, МВФ будет действовать быстро, аналогично тому, как это было в 2008 году, и может утвердить новую кредитную программу в течение нескольких недель.

По мнению эксперта, текущая миссия МВФ сфокусируется на оценке экономической ситуации в Украине. «В том числе, таких параметров, как реалистичный прогноз роста ВВП и бюджетных доходов, потребность государства во внешнем финансировании, состояние банковской системы и ее потребности в дополнительном капитале», - пояснила Белан.

В то же время, эксперт полагает, что МВФ вряд ли откажется от своих основных требований, выдвигаемых в течение длительного периода времени. «А именно: переход к гибкому валютному курсу, повышение внутренних тарифов на газ и сокращение дефицита бюджета», - говорит Белан.

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Как сообщал УНИАН, правительство Украины обратилось в МВФ с предложением возобновить диалог в конце февраля – сразу же после утверждения нового состава Кабинета министров. Предположительный размер финансовой помощи, которую Украина рассчитывает получить, составляет порядка 15 млрд долл. в течение 2,5 лет.

Как подчеркивал министр финансов Украины Александр Шлапак, при удачном ходе переговорного процесса, первый транш средств Украина могла бы получить уже в начале апреля. В то же время, объем такого транша является предметом переговоров, равно как и общая сумма возможной финансовой помощи, которая будет предоставлена в рамках выполнения новой программы сотрудничества stand-by.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк уже заявил, что Украина готова выполнить все условия Фонда, включая непопулярные меры по увеличению тарифов на газ и политики гибкого курсообразования.

Сегодня, 4 марта, миссия Международного валютного фонда под руководством Николая Георгиева начала работу в Киеве. Согласно заявлению фонда, цель текущей миссии - сбор информации для оценки текущей экономической ситуации и обсуждение реформ в сфере экономической политики, что могло быть стать основой программы поддержи экономики Украины со стороны МВФ. Миссия планирует завершить работу 14 марта.

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