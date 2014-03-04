Первый транш МВФ должен составить не менее $2 млрд, считает аналитик

13:23, 04 марта 2014
Финансы
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Главное сейчас - не столько получить деньги, сколько дать позитивный сигнал инвесторам.

Украина сможет спокойно рассчитываться по финансовым обязательствам

Первый транш кредитной помощи Украине, который может быть предоставлен нашей стране по линии Международного валютного фонда в случае проведения успешных переговоров с Фондом, должен составить не менее 2 млрд долл. 

Об этом в комментарии УНИАН заявил руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий.

«Исходя их потребностей Украины, первый транш должен составить около 2 млрд долларов. Этого должно хватить для того, чтобы Украина смогла спокойно рассчитываться по финансовым обязательствам на протяжении весенних месяцев», - сказал эксперт.

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При этом он подчеркнул, что главное сейчас не столько получить собственно деньги, сколько дать позитивный сигнал для инвесторов о том, что «Украина излечима, правительство делает правильные шаги, им можно доверять». «Если такой сигнал будет подан, это успокоит как внутренние рынки, так и внешних инвесторов, и откроет новые возможности по привлечению финансирования», - подчеркнул Паращий, добавив, что такие шаги предполагают также разрешение проблемы военного вторжения в Крыму. 

Ранее главный экономист Dragon Capital Елена Белан в комментарии УНИАН подчеркивала, что, с учетом крайне неблагоприятной ситуации в Украине, МВФ может действовать очень быстро и утвердить программу кредитования в объеме 15-18 млрд долл. в течение нескольких недель. 

Миссия МВФ начала работу в Киеве во вторник, 4 марта. Соглашение о работе специалистов Фонда было достигнуто в конце февраля, когда правительство Украины обратилось в МВФ с предложением возобновить диалог. 

Как отмечал министр финансов Украины Александр Шлапак, предположительный размер финансовой помощи, которую Украина рассчитывает получить, составляет порядка 15 млрд долл. в течение 2,5 лет. Причем, при удачном ходе переговорного процесса, первый транш средств Украина могла бы получить уже в начале апреля.

Глава правительства Украины Арсений Яценюк уже заявил, что Кабмин готов выполнить все требования МВФ. По мнению экспертов, такими требованиями были и остаются гибкий валютный курс, повышение внутренних тарифов на газ и сокращение дефицита бюджета.

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