Первый транш МВФ должен составить не менее $2 млрд, считает аналитик

Первый транш кредитной помощи Украине, который может быть предоставлен нашей стране по линии Международного валютного фонда в случае проведения успешных переговоров с Фондом, должен составить не менее 2 млрд долл.

Об этом в комментарии УНИАН заявил руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий.

«Исходя их потребностей Украины, первый транш должен составить около 2 млрд долларов. Этого должно хватить для того, чтобы Украина смогла спокойно рассчитываться по финансовым обязательствам на протяжении весенних месяцев», - сказал эксперт.

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При этом он подчеркнул, что главное сейчас не столько получить собственно деньги, сколько дать позитивный сигнал для инвесторов о том, что «Украина излечима, правительство делает правильные шаги, им можно доверять». «Если такой сигнал будет подан, это успокоит как внутренние рынки, так и внешних инвесторов, и откроет новые возможности по привлечению финансирования», - подчеркнул Паращий, добавив, что такие шаги предполагают также разрешение проблемы военного вторжения в Крыму.

Ранее главный экономист Dragon Capital Елена Белан в комментарии УНИАН подчеркивала, что, с учетом крайне неблагоприятной ситуации в Украине, МВФ может действовать очень быстро и утвердить программу кредитования в объеме 15-18 млрд долл. в течение нескольких недель.

Миссия МВФ начала работу в Киеве во вторник, 4 марта. Соглашение о работе специалистов Фонда было достигнуто в конце февраля, когда правительство Украины обратилось в МВФ с предложением возобновить диалог.

Как отмечал министр финансов Украины Александр Шлапак, предположительный размер финансовой помощи, которую Украина рассчитывает получить, составляет порядка 15 млрд долл. в течение 2,5 лет. Причем, при удачном ходе переговорного процесса, первый транш средств Украина могла бы получить уже в начале апреля.

Глава правительства Украины Арсений Яценюк уже заявил, что Кабмин готов выполнить все требования МВФ. По мнению экспертов, такими требованиями были и остаются гибкий валютный курс, повышение внутренних тарифов на газ и сокращение дефицита бюджета.