Проблемный «Брокбизнесбанк» на 1 февраля получил 40,5 млн грн убытка

Согласно отчетности «Брокбизнесбанка», в котором со вчерашнего дня, 3 марта, введена временная администрация, убыток банка, накопленный на 1 февраля 2014 года, составляет 40,501 млн грн, сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

По информации фонда, согласно отчетности «Реал Банка», в котором также со вчерашнего дня ведена временная администрация, прибыль банка по состоянию на 1 февраля составила 17,665 млн грн.

Фонд оценил объем средств, которые будут возмещены вкладчикам этих банков за счет средств фонда. В частности, вкладчики «Брокбизнесбанка» получат 2,681 млрд грн, что в 2 раза ниже объема средств физлиц в банке на 1 февраля в 5,745 млрд грн. Вкладчики «Реал Банка» получат 554,594 млн грн, что в 1,4 раза ниже объема средств физлиц в банке на 1 февраля в размере 764,973 млрд грн.

Напомним, что в рамках законодательства вкладчики могут претендовать на возврат средств по вкладу с процентами, начисленными на дату признания банка неплатежеспособным, но в пределах 200 тыс. грн. При этом фонд не возмещает средства владельцам сберегательных сертификатов на предъявителя, вкладов в банковских металлах и вкладов, превышающих размер гарантированного возмещения.

Также фонд сообщил, что ищет потенциальных инвесторов для выведения с рынка «Брокбизнесбанка» и «Реал Банка». В том числе предлагается выведение банков с рынка путем отчуждения всех или части активов и обязательств банка в пользу инвестора, создание и продажа переходного банка, продажа банка целиком. К участию в покупке активов и передачи обязательств банков допускаются исключительно другие банки.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования ввел временные администрации сроком на три месяца, с 3 марта по 2 июня 2014 года, в «Брокбизнесбанке» и «Реал Банке» на основании решений Нацбанка о признании этих банков неплатежеспособными.

Временным администратором в «Брокбизнесбанке» назначен Александр Куренной, в «Реал Банке» - Владислав Кадыров.

Напомним, что в начале февраля в СМИ появилась информация о задержке платежей по счетам клиентов и проблемах с возвратом депозитов гражданам в «Брокбизнесбанке». В результате, Нацбанк принял решение о предоставлении банку рефинансирования на 1 млрд грн, а группа компаний ВЕТЭК, основной владелец банка, сообщила о намерениях стабилизировать его работу и перевести на обслуживание в банк все свои дочерние компании. Впоследствии банк сообщил о решении проблем с ликвидностью, а набсовет сменил состав правления банка, сократив его количество до шести человек.

По сведениям СМИ, группа компаний ВЕТЭК также является ключевым инвестором «Реал Банка». В ноябре 2013 года Нацбанк открыл «Реал Банку» невозобновляемую кредитную линию на 800 млн грн под 8,5% годовых для поддержания ликвидности. Соответствующий кредитный договор сроком на 2 года стороны подписали 8 ноября. Первый транш в размере 164 млн грн банк получил под залог недвижимости 11 ноября 2013 года.

Справка УНИАН. «Брокбизнесбанк» работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу крупных банков. В 2013 году банк получил 19,620 млн грн убытка против прибыли в 518 тыс. грн годом ранее.

«Реал Банк» работает на рынке Украины с 1990 года. По информации Национального банка, никто из его акционеров не владеет пакетом более 10% акций.

Группа компаний ВЕТЭК Сергея Курченко ведет производственную, торговую и инвестиционную деятельность в нефтегазовой отрасли на территории Украины, России, Беларуси, Казахстана, а также стран Центральной Европы.