Валютных резервов НБУ достаточно для погашения госдолгов - банкиры

Вероятность суверенного дефолта Украины является минимальной, учитывая достаточный объем валютных резервов для погашения прямых государственных долгов в 2014 году и намерения международных организаций оказать финансовую помощь Украине, полагают банкиры.

«Разговоры о скором суверенном дефолте возобновились, учитывая сложную ситуацию в госфинансах и валютных резервах страны. Мы считаем вероятность такого развития событий минимальной, учитывая, что валютных резервов страны по-прежнему достаточно для удовлетворения прямых государственных иностранных обязательств в 2014 году. В тоже время, МВФ, ЕС и США делают серьезные сообщения о возможной финансовой помощи, которая может в значительной мере превзойти российский антикризисный пакет декабря 2013 года», - говорится в комментарии отдела стратегического планирования UniCredit Bank, текстом которого располагает УНИАН.

Банкиры обосновывают свои заключения статистикой выплат по долгам. В частности, по оценкам банка, в январе правительство привлекло 200 млн долл. и 3,7 млрд грн на внутреннем рынке. В то же время, за этот период правительство выплатило 220 млн долл. по валютным внутренним облигациям, 648 млн долл. по кредиту МВФ и 2,78 млрд грн по внутренним облигациям. «Внутренняя задолженность выросла за счет размещения государственных облигаций, в то время как выплаты международным институтам (МВФ) поспособствовали улучшению внешней долговой позиции», - говорится в комментарии.

Относительно предстоящих выплат в феврале, по оценкам UniCredit Bank, правительству предстоит выплатить 544,9 млн грн по внутренним облигациям, 200 млн долл. по валютным внутренним облигациям и 366 млн долл. МВФ.

В конце февраля текущего года премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что резервы Нацбанка снизились до 15 млрд долл., что на 2,8 млрд долл. меньше, чем на начало месяца. Помимо выплат по валютным кредитам на фоне отсутствия новых займов, сокращение резервов обусловлено масштабными интервенциями НБУ в поддержку гривни в конце января - начале февраля.

Как заявил в конце февраля новый глава Нацбанка Украины Степан Кубив, объем золотовалютных резервов Нацбанка является достаточным для расчетов с кредиторами, не уточняя период выплат. В то же время, регулятор не намерен «сжигать» резервы на интервенции в поддержку гривни, поскольку ситуация на валютном рынке стабилизируется в ближайшее время.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за январь 2014 года выросла на 148 млн долл., или на 0,2%, - до 73,226 млрд долл. (585,298 млрд в гривневом эквиваленте).

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн или 35% ВВП.

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