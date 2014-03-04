Гривня поднялась до 9,40 грн/долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 10,0000/11,0000, к 12:00 цены упали 9,3800/9,5800. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений 9,1000/9,5000, сообщает финансовая компания "ИнтерБизнесКонсалтинг".

Рублевый рынок открылся котировками 0,2756/0,3032, к 12:00 цены снизились 0,2586/0,2642. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2558/0,2641. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 36,1025 (-0.2770).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3725/1,3770. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 13,7550/15,1325, к 12:00 цены ушли вниз 12,8995/13,1785. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 12,1060/13,0730.

К 16.00 на международном валютном рынке торги по доллару США остановились на уровне - 8,90/9,40. Ценовые показатели по EUR/UAH составили 12,2508/12,9362.