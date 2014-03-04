Австрийцы приостановили продажу Райффайзен Банка Аваль

Австрийский холдинг Raiffeisen Bank International приостановил продажу украинского Райффайзен Банка Аваль из-за текущей ситуации в стране, пишет LB.ua со ссылкой на Financial Times.

Издание пишет, что соответствующее решение было объявлено в понедельник.

В начале февраля гендиректор RBI Карл Севельда сообщил, что на "Аваль" нашлось 12 претендентов. Часть из предложений были отвергнуты, и переговоры велись с оставшимися претендентами.

Raiffeisen приобрел "Аваль" в 2005 году более чем за $1 млрд. Сейчас он входит в пятерку крупнейших в Украине. Балансовая стоимость его активов составляет около 820 млн евро. 2013 год банк "Аваль" закончил с чистой прибылью 730 млн грн.

Напомним, итальянцы из Intesa Sanpaolo в начале этого года согласились продать Правэкс-Банк всего за 74 млн евро, лишь бы избавиться от бизнеса в Украине.

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