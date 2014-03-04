Какими экономическими инструментами обладают США, чтобы наказать Россию за Украину - СМИ

Соединенные Штаты Америки обладают рядом экономических инструментов, чтобы наказать Россию за военную интервенцию в Украине - от замораживания активов до исключения Москвы из "Большой восьмерки", и сейчас американский президент Барак Обама в первую очередь сосредоточен на мерах, которые не потребуют одобрения в Конгрессе, передает Reuters.

Но Вашингтону необходимо содействие Европы, чтобы санкции оказались действительно ощутимыми и смогли поколебать решительность российского президента Владимира Путина.

Обама всерьез рассматривает возможность выдать распоряжение о заморозке активов и визовых ограничениях для российских чиновников, сообщил изданию американский чиновник.

Любые шаги, направленные на замедление потока инвестиций в РФ, могут также нанести урон. Российская экономика, заметно сбавившая обороты в последние месяцы, стала намного уязвимее по сравнению с 2008 годом, когда случился российско-грузинский конфликт.

"Российская экономика крайне слаба", - говорит Андерс Ослунд, старший научный сотрудник Института международной экономики имени Петерсона. По его мнению, эффект от действий в Крыму "будет огромным".

Произошедший обвал курса рубля и местного фондового рынка, включая акции газового монополиста "Газпрома", особенно больно ударит по благосостоянию страны.

В долгосрочной перспективе США могут частично удовлетворить потребности Европы в газе.