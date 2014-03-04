Путин уверяет, что Запад просит Россию не выдавать кредит Украине

Запад просит Россию не выдавать Украине кредит в рамках обещанных 15 млрд долларов, помощь по просьбе Запада будет оказываться через МВФ для проведения необходимых реформ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент России Владимир Путин заявил журналистам в Москве.

«Мы, в принципе, были готовы рассмотреть шаги по предоставлению других траншей (из обещанных 15 млрд долларов - УНИАН), но наши западные партнеры просят нас этого не делать. Они просят нас о совместной работе в рамках МВФ для того, чтобы побудить правительство Украины к проведению необходимых реформ для оздоровления экономики», - сказал он.

По словам Путина, именно в таком ключе намерена Россия работать дальше.

Как сообщал УНИАН, договоренность о предоставлении Украине кредита со стороны России в объеме 15 млрд долларов была достигнута на встрече Путина и на то время президента Украины Виктора Януковича в декабре 2013 года.

Первый транш в объеме 3 млрд долларов Украина получила в конце декабря.

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