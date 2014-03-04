Минфин привлек в госбюджет 1 млрд грн на плановом ОВГЗ-аукционе

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 4 марта привлекло в госбюджет 1 млрд грн, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, все средства привлечены в результате размещения облигаций в национальной валюте сроком обращения 5 лет под 11,5% годовых по единственной поданной заявке.

По информации Минфина, госдолг находится в пределах, установленных Бюджетным кодексом и законом «О Государственном бюджете Украины на 2014 год».

Как сообщал УНИАН, в феврале Минфин провел пять аукционов по размещению ОВГЗ, в ходе которых в госбюджет привлечено 6,615 млрд грн, в то время как облигации в валюте не размещались. В марте Минфин планирует провести еще три аукциона по продаже ОВГЗ - 11, 18 и 25 марта.

По состоянию на 3 марта объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 274,021 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 166,450 млрд грн, в собственности банков — 82,228 млрд грн, нерезидентов - 13,884 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 1 марта, с начала года в госбюджет поступило 10,201 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 11,689 млрд грн, на обслуживание госдолга — 5,609 млрд грн.

В 2013 году Минфин в результате аукционов по размещению ОВГЗ привлек в госбюджет 50,5 млрд грн, 5,3 млрд долл. и 0,1 млрд евро (108,650 млрд грн по курсу НБУ).

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП.

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