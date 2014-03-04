Украине для выплат по внешним долгам необходимо $16 млрд – японские аналитики

Об этом сказано в специальном отчете, которым располагает УНИАН.

"Наши расчеты свидетельствуют о том, что 16 млрд долл. хватит для того, чтобы покрыть внешние гарантированные правительством обязательства до конца 2015 года", - отметили аналитики.

Они раскритиковали озвученные в конце февраля украинским Минфином оценки необходимой помощи в 35 млрд долл. в 2014-2015 годах, отметив, что они "мутят воду".

По данным Nomura, в текущем и следующем году на выплату процентов и части задолженности по выпущенным ранее номинированным в валюте правительственным облигациями, по кредитам МВФ и Всемирному банку необходимо 8 млрд долл.

Еще 4 млрд Украине нужно будет заплатить российскому «Газпрому».

"Откуда тогда заявка на 35 млрд долл., которая практически равна всему государственному и гарантированному государством внешнему долгу в примерно 37 млрд долл.? ... Непонятно, как правительство вышло на такую цифру, но, возможно, это попытка получить от Запада максимум на фоне его опасений по поводу ситуации в Украине", - отметили в Nomura, не исключив, что дополнительные средства страна хочет получить для поддержки экономки.

Аналитики не уточнили, на какие цели необходимо еще 4 млрд долл. из упомянутых ими необходимых 16 млрд. долл.

Они добавили, что озвученные данные не включают часть номинированного в валюте внутреннего долга Украины, заметив, что выплаты по нему могут быть перенесены.

Как сообщал УНИАН, представители сформированной в конце февраля новой власти в Украине заявили об острой необходимости финансовой помощи стране из-за опустошения государственной казны, которое может грозить банкротством страны.

Глава правительства Арсений Яценюк также заявил о необходимости сокращения расходов бюджета текущего года на 6,5-8 млрд долл. по текущему официальному курсу, составляющему уже почти 10 грн/долл.

В конце прошлой недели глава МВФ Кристин Лагард заявила, что не видит причин для паники в Украине, и призвала власти воздержаться от обнародования не подтвержденных экспертами фонда данных о размере необходимой помощи.

Nomura Holdings, история которого начинается в 1925 году, является одним из крупнейших инвестиционных банков в мире. В 2013 финансовом году компания заработала "чистыми" более 1 млрд долл. при выручке больше 17 млрд долл. (по текущему коммерческому курсу 0,0095 японской иены за доллар).