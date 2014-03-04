США начали подготовку к предоставлению Украине финпомощи

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявляет о начале процесса подготовки к предоставлению Украине финансовой поддержки со стороны США.

Об этом он сказал на брифинге в парламенте по итогам встречи с государственным секретарем США Джоном Керри, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

«Фактически начат процесс подготовки к предоставлению финансовой поддержки Украине со стороны США», - заявил Яценюк.

Он сказал, что детали этой поддержки будут объявлены, «когда мы окончательно поставим подписи под реальным объемом экономической помощи, которую США готовы выделить Украине».

Премьер-министр также отметил, что США очень активно защищают территориальную целостность и независимость Украины: «Все события, происходящие на территории Украины в Автономной Республике Крым, имеют жесткую и четкую реакцию со стороны наших западных партнеров». Он напомнил, что состоялось заседание Совета безопасности ООН, «где члены Совета безопасности ООН не просто выразили обеспокоенность, а четко отметили, что нет никаких оснований для того, чтобы Россия, в нарушение ряда двусторонних соглашений, начиная с Большого договора 1997 года и заканчивая Будапештским меморандумом, - вводила свои войска на территорию независимого и суверенного государства».

«Еще раз призываем российское правительство и российского Президента немедленно остановить военную агрессию на территории Украины», - отметил Яценюк.

Напомним, ранее Керри отмечал, что США рассматривают возможность предоставления финансовой поддержки Украине в размере 1 млрд долл.

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