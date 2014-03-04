Секвестр госбюджета возможен без сокращения социально защищенных статей — депутат Черноволенко

Об этом в комментарии УНИАН заявил народный депутат от партии «Батькивщина», глава подкомитета по вопросам бюджетной политики парламентского бюджетного комитета Александр Черноволенко.

Депутат отметил, что сокращение расходов – это прежде всего системная борьба с коррупцией и коррупционными чиновниками, которые сидят на государственных деньгах. «Есть ряд расходов, которые надо пересмотреть. В каждом министерстве своя структура расходов, и есть ненужные расходы, которые можно сократить. Таких расходов не на 80 млрд грн, а я боюсь, что на все 200 млрд грн. Это расходы на канцелярию, строительство, ремонт, никому не нужные и бессмысленные проекты, где идет дерибан денег», – сказал Черноволенко.

По словам депутата, чиновники закладывали себе эти расходы централизованно, оплачивая товары и услуги по завышенным ценам, а потом делились взятками и откатами, передавали часть «наверх». «Особое развитие такая система получила в 2010-2014 годах, потому и был существенно завышен бюджет. Если все это сократить, не придется трогать социально защищенные статьи. Очевидно, что нельзя трогать здравоохранение, социальное обеспечение, образование», – добавил депутат. По его словам, изменения коснутся административного аппарата и ряда проектов, которые крайне неэффективны и не нужны.

Черноволенко подчеркнул, что правительство Азарова при подготовке госбюджета прекрасно понимало, что бюджет искусственно завышен. «Это тоже способ для спекуляций. Если человек знает, что ему выделят средства, а он закупит что-то по завышенной цене и получит взятку, то ему выгодно дать взятку, чтобы выбить такое финансирование. Создавался искусственный дефицит денег, когда на самом деле расходов записано намного больше, чем доходов. Сейчас эту коррупционную часть отрежут. Будем надеяться, что всю», – добавил он.

Депутат также отметил, что рассматривалась возможность пересмотра финансирования силовых структур, но в текущей ситуации от этой идеи отказались. «За исключением прокуратуры. Будет пересмотрена часть расходов Министерства внутренних дел, которые не связаны с безопасностью государства. Возможно, расходы на суды», - сказал он.

Депутат подчеркнул, что секвестр госбюджета необходим, поскольку с самого начала было очевидно, что доходная часть госбюджета завышена. Он напомнил, что бюджет 2013 года был сокращен в конце декабря, поскольку недополучил почти 20 млрд грн доходов. «Наша проблема в том, что под наши расходы у нас нет доходов. Показатели доходов рассчитаны, исходя из роста реального ВВП на 3,4%, в то время как последние полтора года ВВП падал на 1,5% в квартал. И если будет не рост, а падение экономики, мы таких налогов не соберем», - пояснил он.

По словам Черноволенко, о бездефицитном бюджете речь пока не идет. «Расходы будут урезаны, а дефицит останется. 3% дефицита — это совсем неплохой дефицит. И никто от нас не требует бездефицитного бюджета, ни одни из наших кредиторов, 3% всех устраивает. В то же время, увеличивать дефицит плохо для гривни. Нужно сокращать расходы, тогда у нас будет сильный бюджет и крепкая экономика», - резюмировал депутат.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины рассматривает возможность секвестра бюджета и сокращения доходной части в объеме 65-80 млрд грн. Как пояснил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, бюджет был сформирован на нереальных показателях доходов.

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