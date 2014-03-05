ЕС поможет Украине рассчитаться с Россией за газ - еврокомиссар

Помощь Украине с уплатой ее значительного долга за потребленный газявляется одним из важных пунктов пакета помощи, который готовит для Киева Европейская комиссия, сказал во вторник еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер, передает Радио Свобода.

В частности, сказал он, «Нафтогаз Украины» задолжал российскому «Газпрому» около двух миллиардов долларов, и Европейский союз поможет Киеву оплатить этот счет.

Подробности этого пакета помощи должны уточнить в среду с тем, чтобы в четверг рассмотреть его на саммите Евросоюза. По некоторым сообщениям, объем пакета может превысить миллиард евро.

Читайте также«Газпром» с апреля отменяет льготы на поставку газа Украине

Еврокомиссар также предположил, что ЕС может помочь Украине и с поставками газа. По его словам, Словакия может устроить реверс газового потока, чтобы пустить его в Украину.

Сейчас ЕС предложил Украине помощь на сумму 610 миллионов евро; сообщают, что к этой сумме могут добавить еще 500 миллионов евро.