Обама предложил конгрессу принять бюджет в $3,9 трлн

Президент США Барак Обама предложил конгрессу во вторник принять бюджет на предстоящий финансовый год в размере $3,9 триллиона долларов, передает РИА Новости.

По словам Обамы, выступившего с презентацией бюджета, конгрессу необходимо определиться с поддержкой бедных слоев населения. "Нам как стране необходимо принять решение — будем ли мы защищать сокращение налогов для наиболее богатых американцев, или же будем создавать рабочие места, добиваться роста экономики и расширять возможности для всех американцев", — сказал Обама.

Бюджет на финансовый год, начинающийся 1 октября 2014 года, предполагает дополнительные 56 миллиардов долларов финансирования сверх лимита, по которому было достигнуто соглашение между демократами и республиканцами в конгрессе. Дефицит запланирован на уровне 3,1% ВВП, или 564 миллиарда долларов.

Из-за роста экономики бюджет предполагает постепенное сокращение госдолга до 69% ВВП, хотя в абсолютных цифрах долг, который превысил 17 триллионов долларов, продолжит расти. Также Обама предложил поднять почасовую минимальную заработную плату для федеральных работников до 10,1 доллара вместо нынешних 7,25 доллара.

Как ожидается, республиканцы, контролирующие палату представителей конгресса, не позволят принять бюджет. Однако бюджетный законопроект даст администрации возможность апеллировать напрямую к избирателям незадолго до промежуточных выборов в конгресс, которые пройдут осенью этого года.

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