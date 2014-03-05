Центробанк России за день продал $11,3 млрд, чтобы поддержать рубль

Валютные интервенции Банка России 3 марта составили 410,64 млрд рублей (около $11,3 млрд), сообщается на сайте регулятора.

Днем ранее валютные интервенции Банка России составили 39,9 млрд рублей (около $1,1 млрд), передает ИТАР-ТАСС.

В понедельник, 3 марта после объявления о возможном использовании российских вооруженных сил на территории Украины, фондовый рынок открылся резким падением. Сразу после открытия индекс ММВБ снизился на 6% до 1357,97 пунктов, РТС упал на 7,74% до 1169,13 пунктов. Рубль начал быстро дешеветь: курс евро к рублю в ходе торгов на Московской бирже на 10.00 мск вырос на 1 рубль 23 копейки и составил 50,70 рубля, курс доллара составил 37 рублей.

Читайте такжеДень противостояния с Украиной обошелся России в $55 млрд

К 11 утра падение биржевых индексов ускорилось: индекс ММВБ снизился на 8,28% до 1325,29 пункта, индекс РТС - на 9,36%, до 1146,68 пункта. ЦБ РФ сдвинул границы валютного коридора на 20 копеек вверх, до 35,4-42,4 руб., и временно повысил ключевую ставку до 7% годовых с 5,5% годовых (установлена 14 февраля 2014 года).

Уже к 14.30 курс рубля корректируется — курс доллара на Московской бирже установился на уровне 36,49 руб., евро — 50,29 руб. На закрытие Московской биржи курс доллара составлял 36,51 руб., евро 50,17 руб.

Российский рынок акций закончил 3 марта рекордным снижением. Индекс ММВБ упал на 10,79% до 1288,81 пункта - минимума с июня 2013 года, а индекс РТС обрушился на 12,01% до уровня 1115,06 пункта - минимального уровня с сентября 2009 года. Снижение российских биржевых индексов 3 марта происходило рекордно быстрыми темпами с ноября 2008 года. Капитализация индекса ММВБ по тогам торгов 3 марта снизилась на $61,3 млрд.