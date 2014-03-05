Украинский бизнес должен банкам России $10 млрд – СМИ

Долги украинских компаний перед дочерними структурами семи банков РФ на Украине на конец 2013 года превысили 94,4 млрд грн ($9,7 млрд), сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные подсчеты. Банкиры утверждают, что выданные ими кредиты на 100% обеспечены залогами из числа ликвидных активов. Однако эксперты сомневаются в эффективности усилий россиян по взысканию проблемных долгов украинских заемщиков.

Издание отмечает, что на фоне преддефолтного состояния Украины растут риски смены собственников украинских предприятий из числа топ-100, оказавшихся в залоге у украинских дочерних структур российских банков.

По итогам четвертого квартала 2013 года, юрлица были должны Проминвестбанку (ПИБ, дочерний ВЭБу) 28,2 млрд грн ($2,9 млрд), украинскому Сбербанку — 24,66 млрд грн ($2,5 млрд). "ВТБ Украина" местные предприятия задолжали 15,68 млрд грн ($1,61 млрд), "дочкам" Альфа-банка — 15,4 млрд грн ($1,58 млрд), Газпромбанка — 8,18 млрд ($800 млн), Банка Москвы — 1,69 млрд ($170 млн), Петрокоммерца — 619,3 млн ($63,5 млн). Объем долгов с начала года вырос, утверждают банкиры. Так, в ВЭБе уточнили, что на 1 февраля они составили $3,5 млрд.

Источники газеты в ВЭБе и ВТБ уверяют, что все кредиты дочернего банка на Украине "обеспечены залогами на 100%", часть находится на балансе материнских банков. Один из собеседников говорит, что как обеспечение банки получали акции, доли в холдинговых компаниях и недвижимость. "Велика вероятность, что на фоне преддефолтного состояния Украины банки начнут обращать взыскания на предмет залога. В группе риска — бизнесмены, вынужденные покинуть территорию Украины, как это было с владельцами Одесского НПЗ", — считает украинский топ-менеджер.

Старший директор Fitch Ratings Александр Данилов сомневается в эффективности усилий банков по взысканию активов в сложившейся политической обстановке: "И раньше-то было непросто взыскать имущество с должника на Украине. Большинство украинских залогов тяжело назвать ликвидными. Даже если объекты достроены, реализовать их быстро и без потери стоимости будет проблематично. А работа с крупными залогами — само по себе всегда довольно сложное мероприятие".

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